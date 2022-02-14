Лавров заявил о готовности реакции России на ответ США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел отметил, что ответ России занял 10 страниц.

В ходе встречи Лавров также подчеркнул, что реакция НАТО и США на проект по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию.

«В письме США реагируют на три наши ключевые проблемы: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. По этим вопросам ответ отрицательный, он нас удовлетворить не может», – заявил глава МИД РФ.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия в ближайшее время пришлет НАТО и Соединенным Штатам свой ответ по гарантиям безопасности.

