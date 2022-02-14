Лавров заявил о готовности реакции России на ответ США по гарантиям безопасности
Реакция России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована. Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел отметил, что ответ России занял 10 страниц.
В ходе встречи Лавров также подчеркнул, что реакция НАТО и США на проект по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию.
«В письме США реагируют на три наши ключевые проблемы: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. По этим вопросам ответ отрицательный, он нас удовлетворить не может», – заявил глава МИД РФ.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия в ближайшее время пришлет НАТО и Соединенным Штатам свой ответ по гарантиям безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru