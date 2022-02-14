Курс рубля резко укрепился после встречи Лаврова с Путиным

Курс рубля резко поднялся по отношению к доллару после встречи главы МИД Сергея Лаврова с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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В ходе разговора Лавров предложил президенту продолжить переговоры с США и НАТО. Он также допустил, что у стран «есть шанс договориться по ключевым вопросам».

При этом Путин одобрил данное решение. По состоянию на 16 часов по московскому времени один доллар равнялся 76,3 рублям.

Укрепление норвежской кроны происходит из-за повышения реальных доходов граждан, а за российским рублем стоит только деградирующее производство, заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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