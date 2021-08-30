Лавров заявил, что Запад пытается повлиять на выборы в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные попытки западные коллеги предпринимали и в предыдущих избирательных кампаниях, однако «сейчас это проявляется наиболее обострённо».
«Ответ у нас на все эти попытки один: мы руководствуемся прежде всего и исключительно волей наших граждан, волей нашего народа», - подчеркнул министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МИД РФ занимает активную наступательную позицию и иногда ему приходится напоминать Сергею Лаврову, что он возглавляет министерство иностранных дел, а не Минобороны, сообщает «Свободная пресса».
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