Лавров заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время Наполеон или Гитлер

Соединенные Штаты сегодня подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В США отвергли предложения России по НАТО и Украине

«Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», - приводит ТАСС слова Лаврова.

По его словам, Североатлантический альянс упрямо и упорно стремится сохранить свое превосходство в любой сфере.

Ранее бывший вице-президент РФ Александр Руцкой заявлял, что если НАТО придет на помощь Вооруженным силам Украины или нанесет удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «будут помнить лет 100».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСШАСергей ЛавровРоссия
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