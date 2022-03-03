Лавров заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время Наполеон или Гитлер
Соединенные Штаты сегодня подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», - приводит ТАСС слова Лаврова.
По его словам, Североатлантический альянс упрямо и упорно стремится сохранить свое превосходство в любой сфере.
Ранее бывший вице-президент РФ Александр Руцкой заявлял, что если НАТО придет на помощь Вооруженным силам Украины или нанесет удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «будут помнить лет 100».
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