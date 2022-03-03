Лавров заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время Наполеон или Гитлер

«Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», - приводит ТАСС слова Лаврова.

По его словам, Североатлантический альянс упрямо и упорно стремится сохранить свое превосходство в любой сфере.

Ранее бывший вице-президент РФ Александр Руцкой заявлял, что если НАТО придет на помощь Вооруженным силам Украины или нанесет удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «будут помнить лет 100».

