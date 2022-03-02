В США отвергли предложения России по НАТО и Украине
В Вашингтоне не приемлют требования Москвы в сфере безопасности, касающиеся НАТО и Украины. Об этом заявила в среду первый заместитель главы американского госдепа Уэнди Шерман на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передаёт ТАСС.
По её словам, российские предложения о возвращении Североатлантического альянса к состоянию 1997 года – смехотворны.
«Мы, разумеется, не собирались с этим соглашаться», - подчеркнула американский дипломат.
Она также заявила о невозможности запретить НАТО принимать в свой состав Украину.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия в отношениях с Западом подошла к черте, за которой следует точка невозврата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- WSJ: США могут запретить российским судам заходить в американские порты
- В США отвергли предложения России по НАТО и Украине
- ЦБ отложил введение ограничений на количество выдаваемых кредитов
- Абрамович продаст «Челси»
- Делегация Украины выехала на переговоры с РФ в Беловежской пуще
- «Аэрофлот» 4 марта выполнит спецрейс для вывоза россиян из Кипра
- Кинокритик посоветовал смотреть сейчас французские комедии
- Во Франции задержали 14 бойцов иностранного легиона, направлявшихся к Украине
- В Минобороны РФ подтвердили гибель 498 российских военных в ходе спецоперации
- Роскомнадзор опроверг блокировку YouTube
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru