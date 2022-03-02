В США отвергли предложения России по НАТО и Украине

В Вашингтоне не приемлют требования Москвы в сфере безопасности, касающиеся НАТО и Украины. Об этом заявила в среду первый заместитель главы американского госдепа Уэнди Шерман на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передаёт ТАСС.

По её словам, российские предложения о возвращении Североатлантического альянса к состоянию 1997 года – смехотворны.