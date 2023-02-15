Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

На правительственном часе в Госдуме он добавил, что ещё с шестью государствами обсуждается облегчённый порядок оформления виз.

«Ещё с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, - облегченные условия, совсем простые», - уточнил министр.

Лавров напомнил, что продолжается работа по «снятию ограничений на выдачу электронных виз», в списке порядка 70 стран, за исключением недружественных.

Ранее иранский посол Казем Джалали заявил, что Россия и Иран могут отменить визы для своих граждан, сейчас Тегеран ожидает от Москвы ответа по этому вопросу, сообщает RT.