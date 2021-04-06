Лавров заявил, что Россия обеспокоена развитием ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разочарована реакцией США и Запада на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА Новости.
По его главы МИД РФ, западные страны по-прежнему считают, что украинские власти, «нарушающие все минские договоренности», заслуживают поддержки, в том числе в её «абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях».
«Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», - сказал Лавров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление страны НАТО является единственной возможностью остановить войну в Донбассе, сообщает Газета.ру.
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