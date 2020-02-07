Лавров заявил, что РФ заинтересована в политически стабильной Венесуэле
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в политически стабильной Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление Лавров сделал на встрече с представителями латиноамериканской страны. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в "независимой, политически стабильной и успешно развивающейся" Венесуэле.
Министр иностранных дел РФ прибыл в Каракас впервые после его визита в венесуэльскую столицу в 2011 году. Накануне он был с визитом в Мексике, где, в частности, с МИД страны обсудил возможность безвизового режима между двумя странами.
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