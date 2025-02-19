Лавров заявил, что национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью
19 февраля 202513:32
Национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, это связано с тем, что «они расходятся по отдельным направлениям важным для каждой страны».
«Но там, где они совпадают, надо делать всё, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что консультации РФ и США по Украине будут носить регулярный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru