Лавров заявил, что национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью

По его словам, это связано с тем, что «они расходятся по отдельным направлениям важным для каждой страны».

«Но там, где они совпадают, надо делать всё, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что консультации РФ и США по Украине будут носить регулярный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».