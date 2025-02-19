Лавров заявил, что национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью

Национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

США не обсуждали отмену санкций против Лаврова на встрече в Эр-Рияде

По его словам, это связано с тем, что «они расходятся по отдельным направлениям важным для каждой страны».

«Но там, где они совпадают, надо делать всё, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что консультации РФ и США по Украине будут носить регулярный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СШАРоссияМИД РФСергей Лавров

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