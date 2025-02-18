США не обсуждали отмену санкций против Лаврова на встрече в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах между делегациями США и России в Эр-Рияде вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД РФ Сергея Лаврова не поднимался. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи.
По словам Рубио, стороны пока не достигли этапа обсуждений, который включал бы эту тему, но в будущем им предстоит обсудить «множество вопросов».
Он добавил, что на переговорах удалось договориться о начале диалога, но сам процесс еще не начался.
Ранее в Госдепе США подтвердили, что на встрече обсуждались вопросы нормализации работы дипмиссий и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru