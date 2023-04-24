Глава МИД РФ Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Уточняется, что 24 и 25 апреля глава российского МИД будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности, заседания будут посвящены темам защиты принципов устава ООН, а также ближневосточному урегулирования.

Кроме того, запланирована встреча Лаврова с генеральным секретарём организации Антониу Гутеррешем.

Ранее американские власти не выдали визы для поездки в США российским журналистам, которые должны были освещать участие Лаврова в Совбезе ООН, пишут «Известия».

