Зеленский назвал историческим моментом предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Зеленский также поприветствовал решение стран Евросоюза.

Ранее в четверг Евросоюз одобрил получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов на вступление в объединение. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter премьер Люксембурга Ксавье Беттель.