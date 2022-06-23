Зеленский назвал историческим моментом предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
23 июня 202221:59
Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальным и историческим моментом предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом он написал в Twitter.
Зеленский также поприветствовал решение стран Евросоюза.
Ранее в четверг Евросоюз одобрил получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов на вступление в объединение. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter премьер Люксембурга Ксавье Беттель.
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23 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru