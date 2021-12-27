Лавров: Западу нельзя верить на слово
27 декабря 202113:02
Западу нельзя верить на слово, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
Как отметил Лавров, в отношениях России и Запада в период исчезновения СССР и выстраивания новых связей был «беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, желания стать чуть ли не союзниками». Однако это было ошибкой, считает глава МИД.
«Верить на слово этим людям нельзя», — заключил Лавров.
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27 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru