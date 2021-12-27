Лавров: Западу нельзя верить на слово

Западу нельзя верить на слово, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

«Невозможно». Лавров оценил идею вступления России в НАТО

Как отметил Лавров, в отношениях России и Запада в период исчезновения СССР и выстраивания новых связей был «беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, желания стать чуть ли не союзниками». Однако это было ошибкой, считает глава МИД.

«Верить на слово этим людям нельзя», — заключил Лавров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗападСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры