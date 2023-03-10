Лавров: Запад пытается натравить Индию на Китай

Он отметил, что Россия хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой. По словам Лаврова, чем больше Индия и Китай общаются, тем лучше и полезнее для всех.

Ранее телеканал CNN сообщил, что основные корпорации Военно-промышленного комплекса Китая и России продолжают сотрудничество вопреки антироссийским санкциям, введенным из-за украинского конфликта. Указывается, что комплектующие, направленные в Россию Poly Technologies, являются базовым оборудованием для российских самолетов, которое может входить в действующие контракты и стандартные партнерские отношения между корпорациями, передает НСН.

