Лавров: Запад научил Россию полагаться только на себя
Действия Запада научили Россию полагаться в своем развитии прежде всего на себя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида».
«Вот эти события после Украины, с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные я имею в виду, не надежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава МИД подчеркнул, что благодаря контрмерам на санкционное давление России удалось наладить сельское хозяйство, также ряд процессов в военно-промышленном комплексе, благодаря которым РФ стала независимой от зарубежных предприятий.
«Сейчас они нас стимулировали все те пробелы, которые у нас еще оставались, заполнять, и это придаст существенно большую устойчивость и прочность нашей экономике», — отметил Лавров.
Вместе с тем министр подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к сотрудничеству и не намерена впадать «в автаркию, в самоизоляцию, в конфронтацию».
«Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы», — добавил глава МИД.
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