Лавров пошутил про стереотипы, сравнив судьбу медведей и индейцев
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему нравятся стереотипы, с которыми в других странах ассоциируется Россия.
«Слава Богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас, как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи - признак нашего бережного отношения к природе», - сказал Лавров, выступая в арт-кластере «Таврида».
При этом он пошутил, что судьба индейцев, которые являются одним из символов США, хуже, чем у российских медведей.
«Их (индейцев – прим. НСН) судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», - пояснил министр, которого цитирует РИА Новости.
Ранее Лавров назвал «шабашем» предстоящий в конце августа в Киеве форум «Крымская платформа»
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