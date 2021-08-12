Лавров пошутил про стереотипы, сравнив судьбу медведей и индейцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему нравятся стереотипы, с которыми в других странах ассоциируется Россия.

«Слава Богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас, как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи - признак нашего бережного отношения к природе», - сказал Лавров, выступая в арт-кластере «Таврида».

При этом он пошутил, что судьба индейцев, которые являются одним из символов США, хуже, чем у российских медведей.

«Их (индейцев – прим. НСН) судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», - пояснил министр, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Лавров назвал «шабашем» предстоящий в конце августа в Киеве форум «Крымская платформа»

