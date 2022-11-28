В Германии заявили, что США готовили Украину к противостоянию с Россией
США активно поддерживают украинский конфликт, начавшийся после Евромайдана в 2014 году. Об этом изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии (CLGU) Оскар Лафонтен.
По словам политика, Вашингтон со своими западными партнерами на протяжении восьми лет снабжали Украину вооружением и планомерно готовили Киев к столкновению с Москвой. Вследствие этого Украина вступила в Североатлантический альянс.
Также Лафонтен отметил, что США смогли ухудшить отношения между Россией и ЕС, попутно устранив геополитического соперника — Германию. Отныне Вашингтон может влиять на политику стран Евросоюза.
Однако Вашингтон не вполне преуспел в осуществлении своих планов относительно России, подчеркнул политик. По его мнению, США поняли, что Россию как ядерную державу нельзя покорить военными действиями. Кроме того, санкции против России стали для Запада бумерангом.
Ранее Guardian сообщило, что западные страны начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Киеву помощи. По мнению издания, Украина рискует лишиться поддержки из-за угрожающих Западу проблем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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