ГА ООН приняла резолюцию с требованием вывести войска РФ с ЗАЭС

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой, России необходимо вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции, передав объект под контроль Украины, сообщает РИА Новости.

Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ увеличилось до девяти

В российском постпредстве документ назвали политизированным и играющем на руку западной «партии войны». Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, от резолюции не будет никакого эффекта.

Документом также требуется ликвидировать противопехотные мины, якобы установленные по периметру АЭС.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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