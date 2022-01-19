Лавров выразил готовность укреплять отношения с Кот-д'Ивуаром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кот-д'Ивуара Кандиа Камисоко-Камара поздравили друг друга с 55-летием установления дипломатических отношений между странами. Министры выразили готовность укреплять взаимодействие стран. Об этом сообщается на сайте МИД России.

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Лавров высоко оценил традиционно дружественные связи стран. Глава МИД России подчеркнул, что сотрудничество России и Кот-д'Ивуара всегда основано на взаимном уважении.

Кандиа Камисоко-Камара в своей поздравительной телеграмме также подтвердила намерение Кот-д'Ивуара поддерживать диалог с Россией в интересах народов двух стран.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен встретиться с главой внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкеном уже 21 января в Женеве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИД РФ
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