Лавров выразил готовность укреплять отношения с Кот-д'Ивуаром

Лавров высоко оценил традиционно дружественные связи стран. Глава МИД России подчеркнул, что сотрудничество России и Кот-д'Ивуара всегда основано на взаимном уважении.

Кандиа Камисоко-Камара в своей поздравительной телеграмме также подтвердила намерение Кот-д'Ивуара поддерживать диалог с Россией в интересах народов двух стран.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен встретиться с главой внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкеном уже 21 января в Женеве.

