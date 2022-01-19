Лавров выразил готовность укреплять отношения с Кот-д'Ивуаром
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кот-д'Ивуара Кандиа Камисоко-Камара поздравили друг друга с 55-летием установления дипломатических отношений между странами. Министры выразили готовность укреплять взаимодействие стран. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Лавров высоко оценил традиционно дружественные связи стран. Глава МИД России подчеркнул, что сотрудничество России и Кот-д'Ивуара всегда основано на взаимном уважении.
Кандиа Камисоко-Камара в своей поздравительной телеграмме также подтвердила намерение Кот-д'Ивуара поддерживать диалог с Россией в интересах народов двух стран.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен встретиться с главой внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкеном уже 21 января в Женеве.
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