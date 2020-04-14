Лавров: Выездные визы для россиян вводить не будут
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отвечал на вопросы журналистов в формате видеоконференции. Глава внешнеполитического ведомства, в частности, заверил, что выездные визы для россиян вводить на планируют.
«Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается», - сказал министр. Лавров добавил, что вряд ли в нынешних условиях есть граждане, желающие выехать за границу.
Также министр подчеркнул, что никаких запретов на выезд из страны быть не может, так как Конституция гарантирует гражданам свободу передвижения.
Отметим, что в ходе онлайн-конференции Лавров ответит на вопросы 15 представителей российских и зарубежных СМИ, сообщает РИА ФАН.
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