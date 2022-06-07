Лавров: развитие ОДКБ не по нраву странам НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нравится странам Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в интервью для фильма «Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности», передает ТАСС.

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Лавров добавил, что ОДКБ намерена обеспечить баланс в Евроатлантике.

Он также подчеркнул, что ОДКБ будет развиваться по потребностям, возникающим в практической жизни.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОДКБНАТОСергей Лавров
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