Лавров: развитие ОДКБ не по нраву странам НАТО
7 июня 202223:40
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нравится странам Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в интервью для фильма «Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности», передает ТАСС.
Лавров добавил, что ОДКБ намерена обеспечить баланс в Евроатлантике.
Он также подчеркнул, что ОДКБ будет развиваться по потребностям, возникающим в практической жизни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru