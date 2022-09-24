Лавров встретился в ООН с главами МИД ОАЭ и Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН встретился с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и главой МИД Мали Абдулаем Диопом. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ развитие взаимодействия двух стран. Был подтвержден совместный настрой Москвы и Абу-Даби по наращиванию отношений с взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах.

При этом в ходе встречи с главой МИД Мали были рассмотрены вопросы сотрудничества государств и обсуждена проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе. Российская сторона подтвердила настрой на продолжение участия в коллективных усилиях по внутрималийскому урегулированию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОАЭМалиГенассамблея ООНСергей Лавров
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