Отмечается, что Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ развитие взаимодействия двух стран. Был подтвержден совместный настрой Москвы и Абу-Даби по наращиванию отношений с взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах.

При этом в ходе встречи с главой МИД Мали были рассмотрены вопросы сотрудничества государств и обсуждена проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе. Российская сторона подтвердила настрой на продолжение участия в коллективных усилиях по внутрималийскому урегулированию.

