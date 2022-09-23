Главы МИД Франции и ФРГ захотели встретиться с Лавровым на Генассамблее ООН

Возможный запрет Европейского союза на двусторонние переговоры с Москвой не мешает министрам иностранных дел Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

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По ее словам, Брюссель отговаривает от контактов те страны, с которыми у Москвы много исторических, экономических и гуманитарных связей, при этом «западные гранды» просят о встрече.

Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД России планирует провести около 20 встреч с лидерами и министрами разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФГенассамблея ООНСергей Лавров
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