Главы МИД Франции и ФРГ захотели встретиться с Лавровым на Генассамблее ООН
Возможный запрет Европейского союза на двусторонние переговоры с Москвой не мешает министрам иностранных дел Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По ее словам, Брюссель отговаривает от контактов те страны, с которыми у Москвы много исторических, экономических и гуманитарных связей, при этом «западные гранды» просят о встрече.
Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД России планирует провести около 20 встреч с лидерами и министрами разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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