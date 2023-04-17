Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии

Главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра проводят переговоры в здании МИД латиноамериканской страны, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что перед входом в здание министра встретил почетный караул.

Ожидается, что по окончании переговоров дипломаты сделают заявления для прессы.

Ранее президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети МИД России
ТЕГИ:БразилияСергей Лавров

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