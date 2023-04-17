Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии
17 апреля 202318:46
Главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра проводят переговоры в здании МИД латиноамериканской страны, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что перед входом в здание министра встретил почетный караул.
Ожидается, что по окончании переговоров дипломаты сделают заявления для прессы.
Ранее президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru