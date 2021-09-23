Лавров впервые встретился с новой главой британского МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новым министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Элизабет Грасс. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Беседа глав МИД состоялась на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Переговоры прошли в закрытом режиме, на фоне новых обвинений Лондона по «делу Скрипалей», пишут Известия.
В ходе встречи министры обсудили состояние двусторонних отношений.
«С российской стороны вновь констатированы отсутствие прогресса в решении проблем, препятствующих возобновлению полноформатного политического диалога, сохраняющееся нежелание Лондона выстраивать межгосударственные связи на основе равноправия и взаимного уважения интересов», — говорится в сообщении МИД.
Кроме того, Лавров в беседе с Грасс подчеркнул «непреложность отказа британской стороны от провокационной деятельности у российских границ», которая создает реальную угрозу безопасности региона, отмечает Ura.ru. Глава российского МИД также призвал Британию к ответственному сотрудничеству и действиям для формирования позитивной двусторонней повестки.
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