Лавров впервые встретился с госсекретарем США Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, Лавров поблагодарил коллегу за проявленную инициативу для организации встречи. В начале переговоров министр также призвал разобраться в дальнейших отношениях между Россией и США.
По словам главы МИД РФ, сторонам следует "максимально использовать дипломатические возможности". Лавров подчеркнул, что он ценит тот факт, что Блинкен демонстрирует "именно такой настрой". Глава МИД отметил, что у Кремля и Белого дома есть значительные расхождения в международной политике, однако он пояснил, что Россия намерена "обсуждать все без исключения вопросы. Лавров призвал к честному обсуждению "с фактами на столе".
Российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что положительный отзыв американского аналитика Тома Рогана по поводу работы главы МИД РФ Сергея Лаврова, скорее, вызван обидой на американские власти и желанием услышать более жесткий ответ Москве, чем реальным восхищением дипломатического таланта российского политика.
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