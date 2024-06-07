Лавров: В БРИКС появится категория стран-партнеров

Категория стран-партнеров будет учреждена в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

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«Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать», — подчеркнул глава МИД.

Как отметил Лавров, РФ как действующий председатель БРИКС уделяет огромное внимание тому, чтобы новички «притерлись к сложившимся формам, традициям» объединения.

Между тем Турция изъявила желание присоединиться к БРИКС, возможность членства республики обсудят на министерской встрече в России, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровБриксМИД РФ

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