Лавров: В БРИКС появится категория стран-партнеров
Категория стран-партнеров будет учреждена в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
«Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать», — подчеркнул глава МИД.
Как отметил Лавров, РФ как действующий председатель БРИКС уделяет огромное внимание тому, чтобы новички «притерлись к сложившимся формам, традициям» объединения.
Между тем Турция изъявила желание присоединиться к БРИКС, возможность членства республики обсудят на министерской встрече в России, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru