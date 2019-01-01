Лавров увидел угрозу для России в действиях США в Японии

Глава МИД пояснил, что Москва снова обратила внимание на ряд действий Вашингтона. В том числе, речь идет о размещении на японской территории элементов глобальной системы ПРО, а также наращивании своего военного присутствия в регионе. Также Лавров упомянул о действиях в целом со стороны США в сфере разоружения и контроля над вооружениями. В этом вопросе, по его словам, США рушат все имеющиеся договоренности. Именно в таких последствиях Россия усмотрела угрозу для страны.

Ранее капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.

