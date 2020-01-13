Лавров увидел прогресс в межливийских переговорах в Москве

Отмечается, что премьер правительства национального согласия Фаиз Сарадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали документ о мерах по прекращению огня.

В свою очередь командующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил время до утра 14 января.

После свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране воцарилось двоевластие. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии – ее поддерживает Хафтар.

Западом Ливии управляет правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем – его поддерживает ООН и ЕС.

При этом Хафтар с весны 2019 году пытается взять штурмом столицу Ливии Триполи. На прошлой неделе начать мирные переговоры участников ливийского конфликта призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

