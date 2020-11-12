Лавров уточнил роль Турции в урегулировании карабахского конфликта

Никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Дипломат уточнил, что турецкие наблюдатели будут работать в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана. При этом никаких турецких миротворцев в самом Нагорном Карабахе не будет, передает RT.