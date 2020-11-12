Лавров уточнил роль Турции в урегулировании карабахского конфликта
Никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
Дипломат уточнил, что турецкие наблюдатели будут работать в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана. При этом никаких турецких миротворцев в самом Нагорном Карабахе не будет, передает RT.
Лавров также отметил, что заявление турецкой стороны о том, что они будут работать на тех же основаниях, что и россияне, связано именно с мониторинговым центром.
Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг Заявление Анкары о совместной миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, пишет «Свободная пресса». Он указал на «расхождение в понимании».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Адвокат: убивший трёх сослуживцев солдат отказался давать показания
- Наталья Сергунина: до конца года партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов
- В Госдуме назвали достойный размер студенческой стипендии
- Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве
- Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru