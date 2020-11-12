Лавров уточнил роль Турции в урегулировании карабахского конфликта

Никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Дипломат уточнил, что турецкие наблюдатели будут работать в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана. При этом никаких турецких миротворцев в самом Нагорном Карабахе не будет, передает RT.

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Лавров также отметил, что заявление турецкой стороны о том, что они будут работать на тех же основаниях, что и россияне, связано именно с мониторинговым центром.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг Заявление Анкары о совместной миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, пишет «Свободная пресса». Он указал на «расхождение в понимании».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияНагорный КарабахСергей Лавров
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