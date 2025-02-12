Лавров усомнился, что весь мир ожидает встречи Путина и Трампа
Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в том, что весь мир сегодня ожидает встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
«Вы думаете, прям весь мир ожидает? Мне кажется, не весь. Есть те, кто считает, что любые контакты между Москвой и Вашингтоном как бы ущемляют их интересы», - заявил он в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой.
Он также добавил, что Россия предпочитает придерживаться договоренности о конфиденциальности контактов с США.
Ранее президент США заявил, что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru