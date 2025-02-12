Лавров усомнился, что весь мир ожидает встречи Путина и Трампа

«Вы думаете, прям весь мир ожидает? Мне кажется, не весь. Есть те, кто считает, что любые контакты между Москвой и Вашингтоном как бы ущемляют их интересы», - заявил он в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой.

Он также добавил, что Россия предпочитает придерживаться договоренности о конфиденциальности контактов с США.

Ранее президент США заявил, что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ, передает «Радиоточка НСН».

