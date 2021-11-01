Лавров указал на попытки Киева втянуть Москву в войну на Донбассе

Украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию на Донбассе и втянуть Москву в силовые действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия -24».

Лавров также отметил, что применение украинской стороной турецкого беспилотника на данный момент является загадочной историей.

Министр напомнил, что Москва поддерживает урегулирование вопроса в рамках нормандского формата, но встреча ради встречи российской стороне не нужна.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «важной» встречу министра иностранных дел Сергей Лаврова с президентом США Джозефом Байденом на полях саммита Группы 20 (G20) в Риме. По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон согласны с тем, что контакты на высшем уровне необходимы.

