Лавров указал на попытки Киева втянуть Москву в войну на Донбассе
Украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию на Донбассе и втянуть Москву в силовые действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия -24».
Лавров также отметил, что применение украинской стороной турецкого беспилотника на данный момент является загадочной историей.
Министр напомнил, что Москва поддерживает урегулирование вопроса в рамках нормандского формата, но встреча ради встречи российской стороне не нужна.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «важной» встречу министра иностранных дел Сергей Лаврова с президентом США Джозефом Байденом на полях саммита Группы 20 (G20) в Риме. По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон согласны с тем, что контакты на высшем уровне необходимы.
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