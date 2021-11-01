В Кремле раскрыли о чем говорили Лавров с Байденом на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «важной» встречу министра иностранных дел Сергей Лаврова с президентом США Джозефом Байденом на полях саммита Группы 20 (G20) в Риме. По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон согласны с тем, что контакты на высшем уровне необходимы.

Как уточнил Песков, в ходе встречи Лавров и Байден продолжили обсуждение возможности продолжения контактов на высшем уровне. «Они необходимы как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее сам глава российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал беседу с главой Белого дома на полях G20 в Риме как «полезную». Сергей Лавров сообщил, что президент США передал привет Владимиру Путину.

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ФОТО: www.dialog.ua
ТЕГИ:ЛавровБайденПесков
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