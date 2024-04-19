Лавров: У Ирана нет ядерного оружия
Иран является самой проверяемой страной из участников договора о нераспространении ядерного оружия. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, отсутствие у Тегерана ядерного оружия «подтверждает и МАГАТЭ».
«В Иране существует даже фетва - это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено ядерное оружие», - указал министр.
Он также отметил, разговоры об изменении Ираном его ядерной доктрины являются попыткой переключить внимание с операции Израиля в секторе Газа.
Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru