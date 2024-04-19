Лавров: У Ирана нет ядерного оружия

По его словам, отсутствие у Тегерана ядерного оружия «подтверждает и МАГАТЭ».

«В Иране существует даже фетва - это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено ядерное оружие», - указал министр.

Он также отметил, разговоры об изменении Ираном его ядерной доктрины являются попыткой переключить внимание с операции Израиля в секторе Газа.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

