Лавров: США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там «некомфортно»
США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там «некомфортно», а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с RT.
По его словам, на данный момент американцы получают в Сирии больше проблем. Лавров также отметил, что Россия готова помогать курдам в обеспечении учета интересов этого национального меньшинства.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в случае военной акции Турции на севере Сирии Москва окажет поддержку силам сирийского лидера Башара Асада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru