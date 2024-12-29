Лавров: США и НАТО получат отпор на ракетные угрозы для РФ

США и Североатлантический альянс получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для России новые ракетные угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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«В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — заявил российский министр.

Дипломат напомнил, что многолетняя экспансия НАТО на восток «во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин не признал ответственность НАТО и стремление блока к экспансии в начале конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАНАТОМИД РФСергей Лавров

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