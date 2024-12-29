Лавров: США и НАТО получат отпор на ракетные угрозы для РФ
США и Североатлантический альянс получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для России новые ракетные угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
«В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — заявил российский министр.
Дипломат напомнил, что многолетняя экспансия НАТО на восток «во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин не признал ответственность НАТО и стремление блока к экспансии в начале конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru