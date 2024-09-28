Лавров назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал бессмысленной идею пытаться воевать с ядерной державой, каковой является Россия. Об этом он заявил в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, западные стратеги не скрывают замыслов нанести стратегическое поражение России.
Глава российского МИД отметил, что пока на Западе надеются добиться этой цели при помощи киевского режима. Вместе с тем предпринимаются шаги с целью вовлечения Европы в эту «самоубийственную авантюру».
Говоря о ситуации на Ближнем востоке, Лавров заявил, что Иран пытаются вовлечь в кризис на Ближнем востоке, чтобы спровоцировать большую войну в регионе.
Ранее Лавров заявил, что Вашингтон вместе с союзниками активно разворачивает элементы военно-стратегической инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru