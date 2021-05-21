Лавров сравнил США и Прибалтику с дворовыми хулиганами
Позиция США и стран Прибалтики напоминает поведение дворовых хулиганов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на марафоне «Новое знание».
Как напомнил глава МИД, при включении прибалтийских стран в НАТО альянс отмечал, что «у прибалтов такие фобии», СССР их «угнетал» и обещал скорую нормализацию обстановки на границах. По словам Лаврова, сегодня Прибалтика — лидеры русофобского меньшинства, которые постоянно требуют новых антироссийских санкций, рассчитывая на защиту США, пишет News.ru.
«Во дворе, когда я рос, <...> выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее в ходе своего выступления Лавров заявил о поддержке Западом государственного переворота на Украине в 2014 году, отмечает Ura.ru. По словам Лаврова, антиконституционная смена власти состоялась несмотря на подписанное ранее соглашение между тогдашним главой государства и оппозицией.
Кроме того, глава российского дипломатического ведомства пошутил о древнейшей профессии, отметив, что это именно дипломатия, «а не что-то другое», сообщает «Свободная пресса».
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