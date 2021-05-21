Лавров обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад наплевал на гарантии, которые были подписаны между бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, сообщает Ura.ru.
Выступая на всероссийском марафоне «Новое знание» глава российского МИД отметил, что западные страны забыли про них менее, чем через 24 часа, и поддержали антиконституционный госпереворот на Украине в 2014 году.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ответственность за потерю Крыма и Донбасса несут люди, оказавшиеся у власти в результате украинского «евромайдана».
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