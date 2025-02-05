Лавров сравнил концепцию Трампа «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера
Концепция действующего президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» созвучна с распространённым распространение при Адольфе Гитлере лозунгом «Германия превыше всего». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» он выразил мнение, что делая ставку на «установление мира посредством силы» можно «окончательно похоронить дипломатию».
«В таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН», - подчеркнул российский министр.
Ранее Лавров заявил, что поворот внешней политики России в сторону Запада, который произошёл после распада СССР, стал ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru