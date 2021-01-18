Лавров сообщил об отсутствии у Москвы мыслей о присоединении Карабаха

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «даже близко нет» мыслей о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав России.

Он назвал это предложение «экзотическим», пояснив, что независимость Карабаха никем не признана, включая Армению.

По мнению Лаврова, все вопросы Карабаха должны решаться в первую очередь Арменией и Азербайджаном, а Москва готова помогать поиску решения, которое обеспечит мир и стабильность в этом регионе.

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«Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном», - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего года.

Ранее Лавров также заподозрил США и их союзников в попытках использовать пандемию для давления и шантажа, передает телеканал «360».


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ТЕГИ:Нагорный КарабахСергей Лавров
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