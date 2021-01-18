Лавров сообщил об отсутствии у Москвы мыслей о присоединении Карабаха

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «даже близко нет» мыслей о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав России.

Он назвал это предложение «экзотическим», пояснив, что независимость Карабаха никем не признана, включая Армению.

По мнению Лаврова, все вопросы Карабаха должны решаться в первую очередь Арменией и Азербайджаном, а Москва готова помогать поиску решения, которое обеспечит мир и стабильность в этом регионе.