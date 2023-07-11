Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги на вступление новых стран в НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти поражены столь быстрым отказом Финляндии и Швеции от своего нейтрального статуса ради вступления в НАТО, сообщает РИА Новости.
По его словам, благодаря нейтральному статусу эти скандинавские страны долгие годы обладали самостоятельностью, а также репутацией и авторитетом в Европе и мире.
Отвечая на вопрос журналистов о действиях России в ответ на вступление новых стран в Североатлантический альянс он указал, шаги предпринимаются адекватные.
«Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные», - заключил российский министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие на приём Швеции в Североатлантический альянс в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru