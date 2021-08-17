Лавров сообщил о переговорах с ЕС о признании сертификатов вакцинации

Россия ведет «предметный, профессиональный» диалог с Евросоюзом по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

Глава МИД подчеркнул, что переговоры ведутся по линии Минздрава и центра имени Гамалеи при поддержке внешнеполитического ведомства.

«Там [в Евросоюзе], вроде, политическая воля продемонстрирована, продекларирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур и ряд других [вопросов]», — цитирует Лаврова ТАСС.

