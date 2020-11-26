Лавров сомневается, что с администрацией Трампа можно договориться по поводу вооружений

Лавров добавил, что также пока рано говорить о том, как будет проходить переговорный процесс с администрацией нового американского президента.

«Мы не знаем, какая следующая администрация придет в Белый дом, какие у нее будут установки... Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет после 21 января формировать политику США на направлении стратегической стабильности», - отметил Лавров.

Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU сообщил, что США выходят из договора по открытому небу и посылают свои бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы увеличить военные риски для России. Американцы собираются серьезно напрячь Россию, считает он.

