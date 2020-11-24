Матвиенко: Важно, чтобы Трамп не препятствовал вопросам продления СНВ-3

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью изданию "Известия" выразила надежду, что команда президента США Дональда Трампа не будет намеренно препятстовать в вопросах возможного продления Договора о мерах по ограничению стратегических вооружений (СНВ-3). Об этом собщает ТАСС.

Матвиенко отметила, что период "безвременья", который наступает в США во время достаточно длительного процесса передачи власти, может создать сложности для своих преемников и заблокировать деятельность уже существующих договоренностей и процессов.

По мнению председателя Совфеда, у России есть основания для подобного беспокойства, так как такие случаи в истории взаимоотношений США и РФ уже происходили. Матвиенко добавила, что договор СНВ-3 заканчивает свое действие в январе, и в случае очередного затягивания сроков, в которые подводятся итоги выборов в Штатах, решать судьбу документа будет уже новое правительство.



