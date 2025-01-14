Лавров: Содержимое черных ящиков AZAL не подтвердило часть данных из СМИ

Содержимое черных ящиков разбившегося в казахстанском Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) дало много информации, которая не подтвердила данные СМИ о авиакатастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в прошедшем году.

Он призвал «не нагнетать в медийном пространстве атмосферу» на основе сведений из СМИ, которые «не подтверждаются информацией с черных ящиков».

МИД назвал фейком письмо министру иностранных дел Азербайджана от имени Лаврова

Лавров подчеркнул, что после их вскрытия российская сторона получила «не мало» интересной информации, которая подтверждает, что нужно дождаться результатов окончательного расследования.

Также глава МИД РФ назвал отношения лидеров России и Азербайджана доверительными, и подчеркнул, что каких-то закрытых тем для них не существует, и оба президента находятся в регулярном контакте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает всё необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы лайнера «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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