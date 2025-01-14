Лавров: Содержимое черных ящиков AZAL не подтвердило часть данных из СМИ

Содержимое черных ящиков разбившегося в казахстанском Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) дало много информации, которая не подтвердила данные СМИ о авиакатастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в прошедшем году.

Он призвал «не нагнетать в медийном пространстве атмосферу» на основе сведений из СМИ, которые «не подтверждаются информацией с черных ящиков».