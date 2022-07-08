Лавров сказал, что никого не приглашал фотографироваться на G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не собирался фотографироваться с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими участниками совещания глав МИД G20 в Индонезии.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал», - сказал Лавров.
Так он прокомментировал информацию, что Блинкен будет избегать групповых фотографий на саммите.
Лавров напомнил, что и его, и Владимира Путина «пригласила Индонезия».
Министр также подчеркнул, что Россия не собирается бегать за американцами и предлагать им встретиться.
«Это не мы прекратили все контакты с США. Мы ни за кем не бегаем, прося о встречах. Если они не хотят говорить, это их дело», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что ряд участников совещания глав МИД «Большой двадцатки» (G20), проходящего на Бали, не пришли на официальный ужин из-за того, что там мог присутствовать Лавров. В их числе представители Японии, США, Великобритании, Германии, Италии, Канады и Франции.
Участники совещания также отказались от традиционной совместной фотографии.
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