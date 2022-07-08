Лавров сказал, что никого не приглашал фотографироваться на G20

Так он прокомментировал информацию, что Блинкен будет избегать групповых фотографий на саммите.

Лавров напомнил, что и его, и Владимира Путина «пригласила Индонезия».

Министр также подчеркнул, что Россия не собирается бегать за американцами и предлагать им встретиться.

«Это не мы прекратили все контакты с США. Мы ни за кем не бегаем, прося о встречах. Если они не хотят говорить, это их дело», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что ряд участников совещания глав МИД «Большой двадцатки» (G20), проходящего на Бали, не пришли на официальный ужин из-за того, что там мог присутствовать Лавров. В их числе представители Японии, США, Великобритании, Германии, Италии, Канады и Франции.

Участники совещания также отказались от традиционной совместной фотографии.

