Лавров считает, что Запад вскоре перестанет рулить в мировой экономике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что западные страны в ближайшее время потеряют возможности рулить в мировой экономике.
По его мнению, осмысление рисков и угроз, вытекающих из такой зависимости, идет очень быстро и Западу, хочет он или не хочет, придется договариваться.
Также Лавров во время встречи с руководителями российских СМИ сказал, что Россия «за Западом бегать не собираемся». По его словам, западные страны разорвали практически все отношения с Москвой, но у нее «есть с кем развивать взаимодействие в экономике, в социальной сфере, в культурной сфере, в спортивной», передает РИА Новости.
По словам главы МИДа, Россия будет ориентироваться на тех, кто ее никогда не подводил и не обманывал.
На днях директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы Североатлантического альянса и наемники, а также пока не будут признаны определенные Москвой «реалии на земле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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