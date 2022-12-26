Лавров считает, что Запад вскоре перестанет рулить в мировой экономике

Также Лавров во время встречи с руководителями российских СМИ сказал, что Россия «за Западом бегать не собираемся». По его словам, западные страны разорвали практически все отношения с Москвой, но у нее «есть с кем развивать взаимодействие в экономике, в социальной сфере, в культурной сфере, в спортивной», передает РИА Новости.

По словам главы МИДа, Россия будет ориентироваться на тех, кто ее никогда не подводил и не обманывал.

На днях директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы Североатлантического альянса и наемники, а также пока не будут признаны определенные Москвой «реалии на земле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



