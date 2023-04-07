Лавров и Чавушоглу обсудили невыполнение ООН условий зерновой сделки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу невыполнение генсеком ООН Антониу Гутеррешем условий пакетной зерновой сделки. Об этом сообщил сам глава российского МИД.
В пятницу Лавров и Чавушоглу провели переговоры в Анкаре.
Глава МИД РФ подчеркнул, что зерновая сделка должна была стать «неразрывным пакетом» договоренностей. По словам Лаврова, выполняется лишь та часть инициативы, которая касается экспорта украинского зерна, причем она «выродилась в коммерческий вывоз» продукции в Европу.
«Российская часть ... пакета, которая оформлена специальным меморандумом ... вообще не выполняется», — заявил дипломат.
Как отметил российский министр, препятствия на пути экспорта сельхозпродукции из РФ сохраняются и ужесточаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru