Лавров и Чавушоглу обсудили невыполнение ООН условий зерновой сделки

В пятницу Лавров и Чавушоглу провели переговоры в Анкаре.

Глава МИД РФ подчеркнул, что зерновая сделка должна была стать «неразрывным пакетом» договоренностей. По словам Лаврова, выполняется лишь та часть инициативы, которая касается экспорта украинского зерна, причем она «выродилась в коммерческий вывоз» продукции в Европу.

«Российская часть ... пакета, которая оформлена специальным меморандумом ... вообще не выполняется», — заявил дипломат.

Как отметил российский министр, препятствия на пути экспорта сельхозпродукции из РФ сохраняются и ужесточаются.

