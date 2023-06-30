Лавров: Россия за расширение Совбеза ООН за счет развивающихся стран
Россия будет настаивать на расширении Совета Безопасности ООН за счет развивающихся стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
По его словам, реформировать ООН следует в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.
Лавров отметил непропорциональность Совбеза Всемирной организации.
«Из 15 членов, так называемый, золотой миллиард занимает 6 мест» - подчеркнул Лавров.
Он назвал такое положение нечестным и несправедливым.
Ранее президент США Джо Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru